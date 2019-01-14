Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Güzelyurt Atatürk Caddesi’nde dün 19.30 sıralarında Sağanak Ltd’in tel örgüsünü kesip iş yeri penceresinden giren H.H (E-36), 247 TL, iki asma kilit, iki plastik bant ve 5 işlenmemiş anahtarı çaldı.



İş yeri içindeki polis tarafından suçüstü yakalanan H.H tutuklandı.







Haspolat’ta dün 16.30 sıralarında bir iş yerinde Van Duong Nghiem (E-30), merdivenlerden aşağıya inmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.



Polis açıklamasında, bahse konu şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kafatasında kırık ve beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi