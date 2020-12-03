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‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve sahte parayı tedavüle sürmek suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı U.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı, yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi.

03 Aralık 2020 Perşembe 18:26
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‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve sahte parayı tedavüle sürmek suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı U.Y dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 29 Kasım tarihinde zanlının Lefkoşa’da sakin Betül Taş Muhtaroğlu’nun aracından 450 TL, Mehmet Ayaz’ın aracından 1100 TL, Gözde Dağda’nın aracındın ise 2800 TL’yi çaldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı üzerinden toplam 2500 TL sahte banknotların bulunarak emare alındığını da belirtti. Polis, zanlının benzer suçlardan sabıkaları olduğunu ve teminata bağlı olduğunu aktarıp, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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