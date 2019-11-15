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Hırsızlık zanlıları tutuklu kalacak!

Erülkü Süpermarketten hırsızlık yapan İrem Türkyılmaz ve Şeyda Şar tutuklandı.

15 Kasım 2019 Cuma 17:31
Hırsızlık zanlıları tutuklu kalacak!

BİNLERCE LİRALIK MALZEME ÇALDILAR

Mahkemede olayı aktaran polis, zanlılar İrem Türkyılmaz ve Şeyda Şar’ın 13 Kasım 2019 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’te 1.373 TL değerinde muhtelif markalarda gıda, kozmetik ürünleri, tencere ve tava sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

DAHA ÖNCEDE YAPMIŞLAR

Polis, zanlıların ayrıca 11 Kasım 2019 tarihinde de aynı süpermarketten hırsızlık yaptıklarının belirlendiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

"PİŞMANIZ"

Mahkemede söz alan zanlılar pişmanlıklarını dile getirdi.

Yargıç Mine Serden, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)  

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Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
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