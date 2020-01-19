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Hırsızlık zanlıları yakalandı!

19 Ocak 2020 Pazar 14:02
Hırsızlık zanlıları yakalandı!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da 18 Ocak 2020 tarihinde 07.45 – 08.05 saatleri arasında bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları’nın Lefkoşa’da 18 Ocak 2020 tarihinde 07.45 – 08.05 saatleri arasında bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıklarının kamera kayıtlarından tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi. Polis söz konusu klima motorunun zanlıların tasarrufunda bulunduğunu ve emare olarak aldıklarını belirtti. Polis bölgede benzer suçlarda işlendiğini ve zanlıların şüpheli olduğunu bu yönde de tahkikat yapılacağını belirterek, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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HaberKKTC
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Vatandaş 2020-01-19 16:33:15

Deveciyle topaloğlu klima motorunu gendilerine bağlayıp fıss olmuş zibill gereksiz at hırsızları gevşekler

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