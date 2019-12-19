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Hırsızlık zanlısı bir gün tutuklu kalacak

19 Aralık 2019 Perşembe 20:52
Hırsızlık zanlısı bir gün tutuklu kalacak

Girne’de bir emlak şirketinde satış danışmanı olarak çalışan Türkmenistanlı Nasiba Avezmetova, kiracılardan topladığı paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 2016-2019 yılları arasında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Nort Shore isimli emlak şirketinde satış görevlisi olarak çalışan zanlının, şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği 7 bin 500 Sterlin parayı muhasebeye teslim etmeyerek çaldığını söyledi. Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, miktarın artabileceğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Vatandaş 2019-12-19 21:22:16

Türkmenistanlı amman anam bunların orta yaşlısıda gencide zengin para avcısı lakapları sülük tuttuğunun ocağını başına yıkar pelt perişan eder lefkoşada birinin donuna kadar aldı yani bunların mesleği dolandırıcılık sahtekarlık

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Lefkoşalı 2019-12-19 23:45:47

Bu Türkmenler Kıbrıs'a gelmiş geçmiş en büyük beladan ziyade naletmi nalet düzenbazlığın alası çirkefilik bunlarda para için yapmicakları şey yok onun için bunları göndermek en doğru bir karardır takdir makamların

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