Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!

Girne’de kendisine emanet edilen araç içerisindeki inşaat malzemelerini çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mahmut Sarıaslan yeniden teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan 19 Ocak 2020 tarihinde Girne Adli Şubeye gelen Lapta'da sakin Bülent Dagaştı'nın yapmış olduğu şikâyette, 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne Edremit'te parke işi yapımı için EM 572 plakalı Renault marka aracını ve araç içerisinde Devalt marka kırıcı, Stantley marka spiral, el arabası, bir adet balyoz, bir adet inşaat küreği, bir adet jovatic marka mermer kesme makinesi, iki adet su terazisini Girne'de sakin zanlı Mahmut Sarıaslan'a verdiğini ancak son bir haftadır adı edilene ulaşamadığını belirtip konu şahısın bulunması için ilk etapta aracını ve malzemeleri almak için polisten yardım talep ettiğini aktardı. Polis akabinde olayın çözülmesi için zanlının müteakip defalarda birçok kez polis tarafından aranmış ancak zanlı telefona cevap vermemiştir. Zanlının ikametgâh adresi bilinmediğinden dolayı da zanlı bulunamadığından zanlının adresinin tespit edilebilmesi için mesaj çekilmiştir. Zanlı 07.02.2020 tarihinde Lefkoşa'da Ercan havaalanında çıkış yaparken tespit edilip ilk etapta yapılan soruşturmada bahse konu aracı aldığını malzemeleri almadığını aracıda bal döken parkına park edip çıkış yapacağını beyan etmiştir. Polis ilk etapta zanlıdan yapılan soruşturmada kendi aracı olan FN 937 plakalı aracının arızalanması üzerine tamir etmesi için Bülent Dağaştı'ya verdiğini karşılığında da kendisine kullanması için EM 572 plakalı aracı yüklü olarak getirip teslim etmeden önce içerisinde bulunan inşaat malzemelerini boşaltarak verdiğini aracı aldığında içerisinde her hangi bir malzemenin olmadığını, bahse konu malzemeleri de Zeytinlikte bulunan Bülent Dağaştı'ya ait inşaatta kullandığını ancak hiçbir zaman tasarrufuna geçirmediğini söylediğini aktardı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 7 kişiden ifade temin ettiklerini kaydeden polis, tanıkların zanlının malzemeleri aldığına dair beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesi ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıyı 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.