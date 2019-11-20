Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!

20 Kasım 2019 Çarşamba 16:48
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da konfeksiyon mağazasında bulduğu cüzdanı çalan zanlı İrene Mitstou Kamenou tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı. Polis, zanlı İrene Mitstou Kamenou’nun 16 Kasım 2019 tarihinde 19.30 raddelerinde Calliope isimli mağazada müşteri olan S.Ş’nin deneme kabininde unuttuğu cüzdanı, içindeki 700 TL ve sürüş ehliyetini mağaza görevlisine kendine ait olduğunu söyleyerek, sirkat ettiğini anlattı. Polis, zanlının ayni gün Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını ve aranan şahıs ilan edildiğini ve 19.11.2019 tarihinde Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yapıp tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşadığını söyleyerek, 15 günü aşmamak üzere cezaevine tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim