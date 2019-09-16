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Hırsızlık zanlısı Dölen, 2 gün tutuklu kalacak

16 Eylül 2019 Pazartesi 19:05
Hırsızlık zanlısı Dölen, 2 gün tutuklu kalacak

Kiracısı olduğu villadan çıkarken 36 bin TL’lik eşya çaldığı öne sürülen Gökhan Dölen tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Adnan Kardeşler, zanlının 3 Eylül 2019 tarihinde kiracısı olduğu villadan 36 bin TL değerinde ev eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Mal sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının villadan perdeden çamaşır makinesine, koltuk takımından televizyona kadar tüm  30 parça eşya çaldığının iddia edildiğini ifade etti.

Zanlının Çatalköy’deki evinde arama yapıldığını, söz konusu eşyaların bulunamadığını kaydeden polis, zanlının söz konusu villada konu edilen eşyaların kiracı olduğu dönemde evde olmadıklarını iddia ettiğini ancak envanter listesinde imzası bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, süre talep etti.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Hell 2019-09-16 22:01:09

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