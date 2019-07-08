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Hırsızlık zanlısı kadın tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir market içerisinden içki çalan zanlı Anastasia Kourtella tutuklanmasının ardından teminat maksatlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:25
Hırsızlık zanlısı kadın tutuksuz yargılanacak!

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Buket İnce, 05 Temmuz 2019 tarihinde saat 12: 50 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar isimli süpermarket içerisinde GKRY’de sakin Anastasia Kourtella’nın söz konusu market içerisinden değeri 130 TL olan bir adet 70’lik Chivas Regal marka içkiyi sirkat ettiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlının tasarrufunda sirkat etmiş olduğu 1 adet 70’lik Chıvas Regal marka içki ile olay mahallinde tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirterek zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, özür dileyerek, pişman olduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve 2000 TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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