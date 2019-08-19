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Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bir ev içerisine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı John Chiyagam Williams tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:10
Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Ali Aydoğanlı, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, huzurda bulunan zanlı John Chiyagam Wıllıams’ın ev açma ve ikametgâhtan sirkat suçlarıyla methaldar olduğunu söyledi. Polis, 26 – 27 Temmuz 2019 tarihleri, 22.00 - 08.00 saatleri arasında Lefkoşa'da, Zanlı John Chiyagam Wıllıams’ın Küçük Kaymaklıda bir ikametgâha girip, çocuk yatak odası içerisinde, şarja takılı vaziyette bulunan beyaz rénk Samsung Note 4 marka cep telefonu konu ikametgâha, yatak odası penceresinden girip sirkat ederek yine aynı yerden çıkış yaptığını belirtti. Polis, zanlının 16 Ağustos 2019 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk talep edildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının l5 Ağustos 2019 tarihinde 02:30:08:15 saatleri arasında Büyük Kaymaklı yolu Çağlayan'da bulunan 11/A nolu ikametgâhın içerisinden Lefkoşa'da sakin Abdussemat Güler'e ait ikametgâhın açık olan penceresinden girip 110 TL çaldıktan sonra ikametgâhın açık olan kapısından çıktığının tespit edildiğini söyledi. Zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığını belirten Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, suçu sarhoşken işlediğini belirtip, özür diledi. 

Huzurunda verilen Yargıç Gülay Süleymanoğlu, suçun ciddiyetine değinip, zanlının 45 günü aşmamak cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık ZanlısıJohn Chiyagam Williams
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