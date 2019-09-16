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Hırsızlık zanlısı teminatla serbest

(Kamalı Haber) – Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisi otoparkı içerisinde aracı içerisinde arkadaşı tarafından araç içerisinde bırakılan çanta ve içerisindeki paraları çalması üzerine tutuklanan zanlı Osama Al Ali, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
Hırsızlık zanlısı teminatla serbest

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Osama Al Ali’nin 13 Eylül 2019 tarihinde saat 11.45 raddelerinde Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi oto park alanı içinde kendisine ait ET 279 plakalı araç içerisinde bırakılan müşteki Ala Hussein Amin Katout'e ait siyah renk el çantası içinden adı edilene ait 1000 ABD Doları ve 1800 Euro nakit parayı çaldığını söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine şubeye gelmesi üzerine yapılan sorgusunda işlemiş olduğu suçu kabul edip çalmış olduğu 1000 doların 900 dolarını ve 1800 Euro’nun tümü ile çantayı polise teslim ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer,  zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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Hırsızlık
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