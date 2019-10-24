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Hırsızlık zanlısına 1 yıl hapis cezası

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Serhan Özyolaç’ın geceleyin evine girip, Samsung Note 4 cep telefonunu çalan sanık John Chiyagam Williams, 1 yıl hapis cezası aldı. 

24 Ekim 2019 Perşembe 15:47
Hırsızlık zanlısına 1 yıl hapis cezası

Lefkoşa ve Mağusa’da bulunan iki ayrı dosyasını da dikkate aldırdı. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip açıkladı. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın 27.7.2019 tarihinde Serhan Özyolaç’ın geceleyin evine girip, Samsung Note 4 cep telefonunu çaldığını ve 380 TL’ye sattığını belirtti. Kâtip, sanığın yine bir kişinin içinde 180 TL olan cüzdanını sirkat ettiğini belirterek, ard arda sirkat suçunu işlemesini sanığın aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Kâtip, Mülkiyet Hakkı’nın önemine değinip, konu suçların KKTC’de yaygınlaştığının altını çizdi. Kâtip, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.  

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Anahtar Kelimeler:
Hapis Cezası
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