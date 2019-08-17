Hırsızlık zanlısından ilginç savunma!

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel, zanlı Mehmet Can Çaluda’nın 17 Ağustos tarihinde, sabah 04.30 raddelerinde bir cürüm işlemek maksadıyla Çatalköy’de sakin S. U.’ya ait iki katlı müstakil evin açık sürme balkon kapısından ikametgaha girdiğini söyledi. Soyel, zanlının daha sonra S.U.’nun yatak odasına kadar girdiğini ve yatak odasındaki sandalye üzerinde duran bayan kol çantasını eline aldığı esnada fark edilmesi üzerine çantayı yere atarak kaçmaya çalıştığını kaydetti. Zanlının ev sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini belirten Soyel, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını aktardı. Meseleyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında alınması gereken ifadelerin olduğunu belirten Soyel, ayrıca zanlının 2019 yılında Girne’de meydana gelen birçok ikametgahtan sirkat suçlarıyla ilgili bağlantısının olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi. Soyel, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Mehmet Can Çaluda, “Ben yaklaşık 3 yıldır Kıbrıs’ta öğrenciyim. Karaoğlanoğlu bölgesinde yeni ev tuttum. Geceleyin dolaşmak isterken yanlışlıkla Çatalköy’e kadar gittim. Daha önce Çatalköy’e hiç gitmediğim için kayboldum. O sırada ışığı açık bir ev gördüm. Yolumu bulmak ve yardım istemek için o eve doğru gittim. Uzunca bir süre içeriye doğru seslendim. Beni duyan olmadı. Ben de yardım istemek için evin bahçesine girdim. Kötü bir niyetim yoktu” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, meselenin çok ciddi olduğuna dikkat çekerek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.