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Hırsızlıkla suçlanıyor

Haspolat’da meydana gelen ikametgâha hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı F.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 11:08
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Hırsızlıkla suçlanıyor

(Kamalı Haber)  

Haspolat’da meydana gelen ikametgâha hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı F.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Aydoğanlı zanlının "İkametgahtan sirkat"  ve "Yetkili makamdan izinsiz KKTC' de ikamet" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa'ya bağlı Haspolat bölgesindeki ikiye bölünmüş durumdaki ikametgâhını A.A. İle paylaştığını belirterek, 18 - 25 Haziran 2021 tarihleri arasında A.A'nın yatak odasındaki giysi dolabından altın takıları sirkat ettiğini kaydetti.

Zanlının söz konusu dolaptan 18 bin TL nakit para, 1 adet altın kadın kolyesi, 2 adet altın kadın yüzüğü, 2 adet altın çocuk yüzüğü, 1 çift altın kadın küpesi ve 1 adet erkek altın yüzüğünü sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Aydoğanlı, zanlının evinde mahkeme emriyle yapılan aramada ise herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etti.

Polis memuru Aydoğanlı zanlının muhaceret durumuna yönelik de araştırmaların yapıldığına işaret ederek, zanlının 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz kaldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni başladığına dikkat çeken Aydoğanlı, alınması gereken ifadelerin ve aranmakta olan emarelerin olduğunu bu bağlamda zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi maksadı ile zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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