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Hırsızlıktan 3 tutuklu

Akçiçek köyünde faaliyet gösteren bir iş yerinin malzemelerini satan iki çalışan tutuklandı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:38
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Hırsızlıktan 3 tutuklu

Akçiçek köyünde faaliyet gösteren bir iş yerinin malzemelerini satan iki çalışan tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, M.I. (E-38) ve İ.I.’nın (E-36), 13 Temmuz’da iş yerine ait bir kamyon duvar taşını başka bir şahsa 1050 TL’ye sattıkları tespit edildi.

İki çalışan “müstahdem tarafından hırsızlık” suçlamasıyla tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK 

Öte yandan yine 13 Temmuz’da Lefkoşa’da bir şahsa ait evin avlusundan 4 demir ayaklı sandalye ve bir demir ayaklı masanın M.M. (E-53) tarafından çalındığı tepit edildi.

Polisin soruşturması sonucu zanlı N.M. tespit edilerek tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
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