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Hırsızlıktan toplam 8 kişi tutuklandı

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Hırsızlıktan da farklı bölgelerde toplam 8 kişi tutuklandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:12
Hırsızlıktan toplam 8 kişi tutuklandı
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Hırsızlıktan da farklı bölgelerde toplam 8 kişi tutuklandı.

Güzelyurt’ta Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim isimli iş yerlerinden saat,  çakmak, cep telefonu ve şarj cihazları çalınmasıyla ilgili olarak  S.T.(E-20); Lefkoşa’da Snap Bar’a kasti zarar vererek  içki çalmaktan da O.K. (E-26), R.K. (E-27), K.D. (E-21) ve A.D. (E-23) tutuklandı.

Lefkoşa’da bir kumarhanede çalışan  X.H.T.(K-39) de bir müşteri tarafından düşürülen para cüzdanı ve içindeki 900 TL’yi çalmaktan, Girne'de araç içerisinden 4.320 TL nakit parayı çalmaktan M.V.Z. (E-27) ve başka bir araçtan 450 TL nakit para ve bir adet I-Phone 6 cep telefonu çalmaktan da S.M. (E-27) tutuklandı.

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