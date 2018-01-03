Hırsızlıktan toplam 8 kişi tutuklandı

Hırsızlıktan da farklı bölgelerde toplam 8 kişi tutuklandı.



Güzelyurt’ta Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim isimli iş yerlerinden saat, çakmak, cep telefonu ve şarj cihazları çalınmasıyla ilgili olarak S.T.(E-20); Lefkoşa’da Snap Bar’a kasti zarar vererek içki çalmaktan da O.K. (E-26), R.K. (E-27), K.D. (E-21) ve A.D. (E-23) tutuklandı.



Lefkoşa’da bir kumarhanede çalışan X.H.T.(K-39) de bir müşteri tarafından düşürülen para cüzdanı ve içindeki 900 TL’yi çalmaktan, Girne'de araç içerisinden 4.320 TL nakit parayı çalmaktan M.V.Z. (E-27) ve başka bir araçtan 450 TL nakit para ve bir adet I-Phone 6 cep telefonu çalmaktan da S.M. (E-27) tutuklandı.