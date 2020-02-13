Hırsızlıktan tutuklandı, evinde uyuşturucu çıktı

Girne’de önceden meydana gelen hırsızlık meselesinden zanlı olarak tutuklu bulunan A.A (E-23)’nın Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

MAĞUSA’DA UYUŞTURUCU… 4 TUTUKLU

Mağusa’da, E.J.R.I’nın (E-25) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, toplam 14,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve kullanılmış alüminyum kâğıt rulosunun bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.

Bahse konu şahıs ve arama esnasında söz konusu evde bulunan K.M.O (E-26), N.R.S.O (E-24) ve A.A (E-22) tutuklandı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.