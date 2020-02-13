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Hırsızlıktan tutuklandı, evinde uyuşturucu çıktı

Hırsızlık meselesinden zanlı olarak tutuklu bulunan bir kişinin evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduKaynak: Hırsızlıktan tutuklandı, evinde uyuşturucu çıktı

13 Şubat 2020 Perşembe 14:04
Hırsızlıktan tutuklandı, evinde uyuşturucu çıktı
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 Girne’de önceden meydana gelen hırsızlık meselesinden zanlı olarak tutuklu bulunan A.A (E-23)’nın Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

MAĞUSA’DA UYUŞTURUCU… 4 TUTUKLU

Mağusa’da, E.J.R.I’nın (E-25) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, toplam 14,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve kullanılmış alüminyum kâğıt rulosunun bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.

Bahse konu şahıs ve arama esnasında söz konusu evde bulunan K.M.O (E-26), N.R.S.O (E-24) ve A.A (E-22) tutuklandı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
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Lavuk 2020-02-13 14:41:42

Nerde bir cins varısa bunçine gelir

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Bunçi 2020-02-13 16:15:55 @Lavuk

Lan davar zaten uyuşturucu satıcıları buralı öz yerli milli hala aklınız ırkçılıkta köpek

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Doğru 2020-02-13 16:12:44 @Lavuk

Bunçi doğru söylüyor. Pislik her yerde var. Her fırsatta ırkçılık yapmaya ve toplumu ayrıştırmaya gerek yok.

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