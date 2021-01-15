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Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu ortaya çıktı

Mağusa’da Beyzanur Gündüz’e ait evden 1 adet halı ve 1 adet battaniye sirkat etti tespit edilen zanlı Adedolamu John Olayinka tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

15 Ocak 2021 Cuma 16:30
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Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu ortaya çıktı

Mağusa’da 12 Ocak 2021 tarihinde Beyzanur Gündüz’e ait evin kapısına hasar verip, aynı evin balkon kısmından içeriye girerek evden 1 adet halı ve 1 adet battaniye sirkat ettiği tespit edilen zanlı Adedolamu John Olayinka tutuklandı.

Zanlı Olayinka, “Ev açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis zanlının 2020 yılında muhaceret işlemini de yaptırmadığını tespit ederken, hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması nedeni ile zanlı Olayinka davası görüşülünceye dek 1 ayı geçmemek şartlı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.  

Nadire Bahadi / Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 15.01.2021 17:32
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