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Hırvatistan’dan 8 birincilik ile döndüler

Nev Çocuk Fitness Takımı, “Devletin katılım bütçesini onaylamayarak destek vermediği” Hırvatistan’da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Çocuk Fitness Şampiyonası’ndan 8 dalda elde ettiği şampiyonluklarla adaya döndü.

04 Ekim 2021 Pazartesi 17:38
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Hırvatistan’dan 8 birincilik ile döndüler
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Nev Çocuk Fitness Takımı, Hırvatistan’ın Novalja kasabasında düzenlenen IBFF Uluslararası Akdeniz Çocuk Fitness Şampiyonası’ndan birinciliklerle ülkeye döndü.

Nev Çocuk Fitness Takımı’nın 8 dalda elde ettiği şampiyonluklarla adaya döndü.

Şampiyonada "Fit Kids Solo Mini Kids" şampiyonluğunu kazanan Nira Boran Başarılarıyla ilgili, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nev Fitness Direktörü Neval Çelebioğlu Akgürgen, uluslararası şampiyonaya katılımlarına ilişkin “devletin katılım bütçesini onaylamayarak destek vermediğini” belirtti.

8 dalda birinci gelen Nev Çpcuk Fitness Takımı Akgürgen buna rağmen Nev Çocuk Fitness takımının, uluslararası şampiyonada 8 dalda başarı elde ettiklerini belirtti.

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