Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Tabipler Odası ve Kuir Kıbrıs Derneği işbirliğinde, Pazartesi günü HIV farkındalık paneli düzenlenecek.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, panel 15.00-17.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Panelde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Şölen Külahçı ve HIV aktivisti konuşma yapacak.

Açıklamada, hasta hakları en çok ihlal edilen gruplardan olan HIV pozitif bireylerin koşulları gelişmiş ülkelerde gün geçtikçe iyileşmesine rağmen, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 2016 yılı itibarı ile dünyada 36.7 milyon HIV pozitif taşıyıcısının sadece yarısının tedaviye ulaşma şansı olduğu, KKTC’de ise kayıtlı HIV pozitif kişilerin sayısının 57 olduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaş olmayan öğrenci ve/veya çalışan HIV pozitif bireylerin sınırdışı edilme endişesiyle gizlenmelerinin, sözkonusu kişilerin hasta haklarının ihlaline yol açtığına, bunun yanında tedavi görmeden gizlenen kişilerin de hastalığı bulaştırma riskinin daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı.