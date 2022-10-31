Hız sınırı 25’den 30’a yükseltildi

Resmi Gazete’nin 27 Ekim 2022 tarihli sayısında yayımlanan 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü ile birlikte 'elektrikli scooter' yasal olarak hayatın içerisine dahil edilmişti.

Bugün yeniden Resmi Gazete’de yayımlanan yasa ile 'elektrikli scooter'ın tanımı değiştirildi ve kullanırken uyulması gereken zorunlu kuralların bir maddesinde düzenleme yapıldı.

Buna göre, ‘Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır’ şeklindeki kural, ‘Sırtta taşınabilen eşya harici (10 kilogramdan fazla olmamak kaydı ile) yük taşınmamalıdır’ olarak revize edildi.

ELEKTRİKLİ SCOOTER KİRALAMAK İSTEYENLERE YÖNELİK YENİ MADDE

Tüzüğe 'elektrikli scooter' kiralamak isteyenlere yönelik bir madde de eklendi, yeni madde şöyle:

"Kiralayacak olanlara uygulanacak kriterler ve uyulması gereken kurallar, kiralama ruhsatı ve harçları Mukayyit tarafından belirlenecektir."

HIZ SINIRI 25’DEN 30’A YÜKSELTİLDİ

Elektrikli scooterin yeni tanımı ise şöyle:

“Elektrikli Scooter”, en fazla 30 km/s hızı aşmayan, 350 watt’ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey bir direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve reflektörü olan, 30 metreden duyulabilecek ses çıkartabilen ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıtı anlatır.”