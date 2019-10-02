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Hızal: Arzu ve beklentimiz federal çözüme giden yolun açılmasıdır

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:49
Hızal: Arzu ve beklentimiz federal çözüme giden yolun açılmasıdır

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal, parti basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin New York’ta toplum liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından inisiyatif alma arzusunun olumlu olduğunu kaydetti.

Hızal, “Öyle anlaşılıyor ki Genel Sekreterin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Lute taraflarla kısa süre içerisinde yeniden görüşecek, ardından da Sayın Guterres en geç Kasım ayında 3’lü ya da 5’li toplantılar konusunda inisiyatif alacak” dedi.

3’lü ya da 5’li toplantıya kadar olan sürecin önemine dikkat çeken ve etkin katılım ile dönüşümlü başkanlığın tartışma konusu olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydeden Hızal, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin bu konuda açık tavır alması gerektiğini vurguladı.

Hızal, Rum Lider Anastasiades’in tartışma konusu yapmaya çalıştığı olguların yani kararlara etkin katılım ve dönüşümlü başkanlığın üzerine anlaşılan ve Birleşmiş Milletler parametreleri haline gelen siyasi eşitliğin temel ilkelerinden olduğunu, dolayısı ile federal çözüm istencinden bahseden Anastasidis’in yapması gerekenin Birleşmiş Milletler tarafından da teyit edilen olguları tartışmak yerine, müzakerelerin başlaması yönünde söylediklerini artık eyleme dökmesi olduğunu söyledi.

Referans kavramlarının geçmiş mutabakatlar, 11 Şubat belgesi ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesinde şekillenmesinin ardından ucu açık olmayan doğru planlanmış bir müzakere sürecinin başlayabileceğini belirten Hızal, “Kıbrıs sorunu daha fazla çözümsüz kalmamalı. Bölgedeki gerilimin tüm taraflara zarar verdiği gerçeğinden hareketle adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm tüm tarafların yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.

(BRT/MAIL)

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Halil HızalHaberKKTC
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