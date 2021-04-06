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HIZAL: “BİZDE BİLİMSEL ÇALIŞMALARA BAKILMIYOR”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Kıbrıs Genç TV’de katıldığı programda Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

06 Nisan 2021 Salı 10:03
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HIZAL: “BİZDE BİLİMSEL ÇALIŞMALARA BAKILMIYOR”

GÜNDEM KIBRIS

Covid-19 salgınında geldiğimiz durumu değerlendiren Hızal, “Bu açılmalar ve kapanmalar var ya, birliğin yayını var, Avrupa’da okulların açıldığında vakaların seyrinin nasıl olacağı noktasında bilgiler veriyor. Bu bilimsel çalışmalara bakılmalıdır, adımlar atılmadan önce. Danimarka örneğin 11 kişilik gruplara böldü çocukları, öyle okullarda yüz yüze eğitime başladı. Bizde bilimsel çalışmalara bakılmıyor. Keşke 12’nci sınıftaki öğretmenlerimizi aşılasaydık. Ben bazı okulları bilirim, öğretmenler öğretmenler odasında kalabalık bir halde oturuyorlardı” dedi.

Son Güncelleme: 06.04.2021 10:09
Anahtar Kelimeler:
Halil HızalCovid19KoronavirüsCoronavirüs
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