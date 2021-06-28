Hızal: Dünya Genelinde Aşılanma Yavaş İlerliyor

GÜNDEM KIBRIS

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Dünya genelinde aşılanmanın çok yavaş ilerlediğini söyleyen Hızal, “Virüsler mutasyonlara uğruyorlar. Bunu herkes öğrenmiştir. Aralık 2020’de Hindistan’da çıkmıştı Delta varyantı. Aşılanma böyle yavaş giderse, biz daha birçok varyantı göreceğiz. Aşılanmanın verimli olabilmesi için çift doz olacak. İkinci doz vurulduktan sonra, 15 gün geçecek ve öyle kişi korunuyor olabilecek. Şu anki aşılara baktığımızda, bu virüsün ilk çıkan haline göre yapılmıştırlar. Delta varyantına ait bilgileri biz bir Hindistan’dan, bir de İngiltere’den alıyoruz. Hindistan’dan sağlıklı bilgi alamıyoruz, ama İngiltere’den alabiliyoruz ve değerlendirmeler yapabiliyoruz. Ancak her şeyden önemlisi aşılanmadır. Aşılanma ile iyi koruyuculuk vardır” dedi.