HIZAL: “KKTC’Yİ TANITMAK ÇOK KOLAY DEĞİL”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs sorununu yorumlayan Hızal, “BM self-determinasyonu kategorize ediyor. Şimdi bizi tanıyın diye gittiğimizde, ‘Siz 1960 Cumhuriyeti’nin kurucu ortağısınız, azınlık değilsiniz’ diyor bize BM. BM Güvenlik Konseyi üyelerine KKTC’yi tanıtmak çok kolay değil. Bizim Kıbrıs Türkleri’nin uluslararası hukukun içine entegre olmamız lazım. Bunun dışına çıkarsak, dünyada olan gerçeklerin dışına çekiliriz. Akvaryumdaki balık gibi oluruz” dedi.