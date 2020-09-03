HIZAL: MARAŞ KKTC TOPRAĞI SAYILMIYOR

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal, Kapalı Maraş konusunda konuştu ve hükümeti eleştirdi.

Hızal, “Maraş’ı Türkiye yönetiminde açmakla Birleşmiş Milletler kararlarını iptal etmiş olacağız, daha sonra Maraş’ın vakıf malı olduğunu iddia ediyoruz ama mesela 1954’te İngilizlerin orada vakıf mallarını bölerek tapu verdiğini de biliyoruz” dedi.

TDP Genel Sekreteri Hızal, “Maraş’ın vakıf malı olduğunu iddia ederek 3 bin 500 kilometrekare Kuzey Kıbrıs’ta kalan ne kadar Rum malı varsa bu mallarda Rumların birinci söz hakkı olmasına yol açacağız” diyerek endişelerini dile getirdi ve yapılanları siyasi şov olarak nitelendirdi.

Maraş’ın çok eski bir konu olduğunu söyleyen Hızal, bu konunun 1974’te bizim tarafımızda kalmasıyla başladığını vurguladı.

Maraş’ın BM yönetiminde Maraş sakinlerine açılmasının 1979 yılında Rauf Denktaş tarafından kabul edildiğini de söyleyen Hızal, “Öncelikle halkın şunu bilmesi gerek. Maraş’ı Birleşmiş Milletler KKTC toprağı olarak saymıyor” dedi.