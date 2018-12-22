Hızal, Mülteci Hakları Derneği Heyeti ile Görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, Faika Deniz Paşa ile Zerrin Kabaoğlu'ndan oluşan Mülteci Hakları Derneği heyetini kabul ederek görüştü. TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK üyesi Yeşim Dede de hazır bulundu.

Derneğin çalışmalarıyla ilgili rapor ve Mültecilerle ilgili hazırlanan taslak yasa metninin sunulduğu görüşmede, AB tarafından finanse edilen “İnsan Hakları Herkes İçin” projesi kapsamında yayınlanan “’ın kuzey kesiminde sığınma ve uluslararası koruma ihtiyaç sahiplerinin tutukluluk koşulları” ve “Kıbrıs'ın kuzey kesiminde uluslararası koruma ihtiyaç sahiplerinin ekonomik ve sosyal haklara erişimi” ile ilgili raporlar konuşuldu.

Taslak yasanın, insan hakları ve mültecilere dair iç hukukun parçası olan uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getirmek ve kıyılarımızda ölen ve hapsedilerek geri gönderilen mültecilerin görmezden gelinmemesi adına önemli bir adım olduğu belirtildi.