HIZAL: “ŞU ANDA TOPLUMDA BİR ENDİŞE VAR”

ÖZEL HABER

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi döneminde alınan kararları değerlendiren Hızal, “Pandemi dönemlerinde, pandemiyi, sağlığı bilen kişiler kararları vermeli. Bu mevsim hayatta kalma mevsimidir. Şu anda toplumda bir endişe var, salgından dolayı insanlar pandemi döneminden dolayı taleplerini erteliyor insanlar. Televizyonunu yenileyecek olan yenilemiyor. Ama sağlık güvencesi geldikten sonra, açılmayla bir yoğunluk bekleniyor ekonomide. Bunu dünya da bekliyor. Ekonomi arz ve talepten etkileniyor. Şu anda talep yok. İnsanlar bir de kapalı mekanlara az giriyor. Dünya 2021’den sonra büyüyecek ama nasıl büyüyecek? Bunu da hep birlikte göreceğiz” dedi.

Erken seçim konusunda da değerlendirmelerde bulunan Hızal, “Yarın seçim olsun, ben de istiyorum. Nisan’da seçim olsun deniyor da nasıl olacak? Geçen seçimi yaptıktan sonra birçok kişinin pozitif çıktığını görmedik mi? İnsanlar kalabalıklara girecek, ben de bir hekim olarak bunun riskli olduğunu söylüyorum. Bekleyelim aşılaylım insanları, ondan sonra Haziran, Temmuz gibi yapalım. Ama bundan seçim istemediğim sonucu çıkmasın. Bu hükümete güven kalmamıştır, hemen seçime gidilmelidir, ancak sağlığı da unutmamak lazım” dedi.