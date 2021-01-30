Hızla aşılama programını tamamlamalıyız

Özersay'ın açıklaması şu şekilde:

Dünya genelinde bu virüse karşı aşı geliştiren ilaç firmalarının birbirleriyle rekabeti, birbirlerini kötülemeleri, gerçek olmayan haberler yaymaları insanlığı akıl karıştıran algı oyunlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Ama tüm soru işaretlerine ve tereddüt yaratan yönlerine rağmen mevcut şartlarda GECİKMEDEN hızla AŞILAMA programını tamamlamalıyız.

Hem vatandaşlarımızın can güvenliği hem de bir süre sonra daha da fazla hissedeceğimiz ekonomik olumsuzlukların önlenmesi açısından aşılama sürecini HIZLANDIRMAK zorundayız. Kapalı olacağımız dönemde istenirse aşılama işlemleri daha da hızlandırılabilir.