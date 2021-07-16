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Hızlı Antijen Testleri Bayramın İlk 3 Günü Yapılmayacak

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İskele Belediyesi’nin Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde 5 Şubat’tan itibaren başlatılan ve İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından ücretsiz olarak yapılan PCR testinin ardından geçilen ve 72 saat geçerliliği olan hızlı (antijen) testlerinin yapımı devam ediyor.

16 Temmuz 2021 Cuma 11:13
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Hızlı Antijen Testleri Bayramın İlk 3 Günü Yapılmayacak

Hafta içi 08.30-13.00, Perşembe 08.30-12.00/13.00-16.00, Cumartesi ise 09.00-12.00 saatleri arasında İskele’de, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda hızlı antijen testleri yapan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, bayram tatili öncesi son testleri 19 Temmuz Pazartesi günü yapacak. Bugün de 08.30-13.00 saatleri arasında hızlı (antijen) testlerini yapmaya devam eden Sağlık Birimi yarın (17 Temmuz) 09.00-12.00 saatleri arasında da hizmet verecek. Hızlı (antijen) testleri bayramın 1. (20 Temmuz), 2. (21 Temmuz) ve 3. günü(22 Temmuz) yapılmayacak ancak bayramın 4. günü olan 23 Temmuz Cuma, 08.30-13.00 saatleri arasında ve 24 Temmuz Cumartesi günü 09.00-12.00 saatleri arasında yapılmaya devam edilecek.

İskele Belediyesi’nin Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde 5 Şubat’tan itibaren başlattığı ve İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından ücretsiz olarak yapılan PCR testinin ardından başlatılan hızlı (antijen) testlerinin yapımı devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen aranın ardından dün (17 Mayıs) yeniden hızlı testleri yapmaya başlayan Sağlık Birimi hemşireleri, Pazartesi,Salı,Çarşamba ve Cuma günleri 08.30-13.30, Perşembe günleri 08.30-12.00/13.00-16.00, Cumartesi günleri ise 09.00-12.00 saatleri arasında İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda hizmet veriyor.

Ancak hızlı (antijen) testlerinin yapımı yarın da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle yapılmayacak.

Anahtar Kelimeler:
Hızlı Antijen Testleriİskele Belediyesiİskele
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