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Hızlı İnternet İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, Telefon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile bir toplantı gerçekleştirdi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 11:32
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Hızlı İnternet İçin Çalışmalar Devam Ediyor
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Toplantıda 4,5 G ihalesi ele alındı, tüm tarafların talep ve önerileri dinlendi.

Bakan Arıklı toplantında yaptığı konuşmada, paydaşların detayları hep birlikte görüşerek çalışmaların ay sonuna kadar sonlandırılması için talimat verdi.

Ülke genelinde daha hızlı internet sağlanmasının bir an önce gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Arıklı, dünyada 3 G kullanan hemen hemen tek ülke olduğumuza işaret etti.

Arıklı, özellikle son zamanlarda yaşanan elektrik kesintilerin de altyapı yetersizliği ile birleşince internette daha büyük sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, 60 GHZ ile sağlanacak rahatlamanın ardından, mevcut altyapıların yeni teknoloji ile bütünleştirileceğini de dile getirdi. Arıklı, çalışmaların hızlanması için siyaseten her türlü yolun önünü açacağının da sözünü verdi.

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