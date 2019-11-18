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Hızlı: "Kıbrıs'ta fazlasıyla atık maden var"

Eylem saat 11:00’de Lokmacı Barikatı yanındaki ara bölgede yer alacak.

18 Kasım 2019 Pazartesi 13:34
Hızlı: "Kıbrıs'ta fazlasıyla atık maden var"

 Kıbrıs’ta madenciliğin durdurulması talebiyle, 23 Kasım Cumartesi günü bazı siyasi parti ve sendikalarla, diğer sivil toplum örgütlerinden oluşan toplam 27 kuruluşun katılacağı iki toplumlu protesto eylemi gerçekleştirilecek. 
Eylem saat 11:00’de Lokmacı Barikatı yanındaki ara bölgede yer alacak.
Dayanışma Evi’nde, bugün saat 10:00’da basın toplantısı düzenlenerek eylemle ilgili bilgi verildi.
Basın toplantısında hazırlanan ortak metnin  Rumcası katılımcı örgütler adında Athina Kariat, Türkçesi ise Feriha Tel tarafından okundu.
Basın toplantısında eylemin; “Madencilik endüstrisinde siyanür kullanımının yasaklanması; düzensizce verilen izinlerin iptal edilmesi, ithal edilen tehlikeli madde ile ilgili faaliyetin sona ermesi; maden atıkları ile kirlenmiş olan alanların (Skouriotissa, Lefke, Gemikonağı, Mitsero vb.) çevre dostu yöntemlerle restore edilmesi; ormanların ve arkeolojik değeri olan bölgelerinin korunması; sürdürülebilir büyümeye uygun yatırımlar ve Kıbrıs'ta insan sağlığını etkileyen her türlü madencilik faaliyetinin durdurulması” talepleriyle gerçekleştirileceği ifade edildi.
“İnsanlık endişeyle iklim değişikliğinin sonuçlarını gözlemlerken diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütü insanlığın% 90'ının toksik hava soluduğunu açıklıyor. Kısa süre önce yayınlanan bir çalışmaya göre, düşük hava kalitesi 600-800 kişinin erken ölümlerine neden olmuş” denilen ortak açıklamada, karar veren kurumların, büyük paralar uğruna, insan sağlığı ve biyolojik çeşitliliğin paradan çok daha önemli olduğunu göz ardı ettiği vurgulandı.
FUGASA’DA SİYANÜR
Güney’deki Skouriotissa (Fugasa) madenini işleten firmanın atık madenlerden altın üretmek için siyanür kullandığı kaydedilen açıklamada atıklar içerisindeki altın miktarının sıfır denecek kadar az miktarda olduğuna dikkat çekildi.
Avrupa Parlamentosu’nun, 2010 ve 2017'de, Avrupa'da siyanür kullanımının tamamen yasaklanması lehine iki kez oy kullandığı ve bunun suyu ve ekosistemleri korumanın ve zararlı etkilerini durdurmanın tek güvenli yolu olduğunun belirtildiği açıklamada, Kıbrıs'ta siyanürün henüz yasaklanmadığı da ifade edildi.
Açıklamada, “Bu da dünya maden atıklarının Kıbrıs’a getirilmesi ve Kıbrıs’ın maden atıkları çöplüğü olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Lefke ve Gemikonağı bölgesinde, insan sağlığı, flora ve fauna gibi olumsuz etkileri olan 12 milyon ton atık bulunmaktadır. Aynı olumsuz etkiler, Skouriotissa bölgesinde, HCM'nin çiftçilere tazminat ödemeye zorlandığı noktaya kadar gözlemlenebilir” ifadeleri yer aldı.
HIZLI: “KIBRIS’TA FAZLASIYLA ATIK MADEN VAR ZATEN”
Lefke ve Çevre Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı da  bir konuşma yaparak 71 yıl sonra ilk kez 2 toplumlu maden karşıtı bir eylem yapılacağına dikkat çekti ve Kıbrıs’ta madenciliğin gelir getirici bir sektör olmaması gerektiğini vurguladı. 
Hızlı Güney Kıbrıs’taki bir firmanın yurt dışından atık madenlere getirerek nikel işletmeciliği yapmaya çalışmasının tüm adaya yönelik olumsuz etkileri olduğundan bahsetti ve “Kıbrıs’ta fazlasıyla atık maden var zaten” dedi.
Eyleme destek veren siyasi parti ve örgütler şöyle:
“Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli - Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Lefke Vakfı,  Lefke ve Çevre Köyleri Kalkındırma Derneği, Biyologlar Derneği, Bağlıköy Eko Gönüllüleri Derneği, Lefke Kadınlar Konseyi, Yeni Kıbrıs Partisi, Baraka, Bağımsızlık Yolu, Lefke Toplum Merkezi, KTAMS (Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası), Hak-Sen (Eşit Hak ve Adalet Sendikası), Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Mağusa Kültür Derneği, Lefke Turizm Derneği, CTP Gençlik Örgütü, CTP Lefke İlçesi Kadın Kolları.Güney’den; Initiative against gold extraction in Cyprus – NoGoldCy, ‘United Solia’ Association, Kıbrıs Çevre Örgütleri Federasyonu, Movement for Life -  Cyprus, Environmental Movement Cyprus, Environmental and Animal Welfare, New Internationalist Left – NEDA, AKEL, Yeşiller Hareketi, EDON, Yeşil Gençlik, Kıbrıs İklimi İçin Gençlik.”

Protesto gösterisini destekleyen bazı örgüt, STÖ ve siyasi partiler: "Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Lefke Vakfı, Lefke ve Çevre Köyleri Kalkındırma Derneği, Biyologlar Derneği, Bağlıköy Eko Gönüllüleri Derneği, Lefke Kadınlar Konseyi, Yeni Kıbrıs Partisi, Baraka, Bağımsızlık Yolu, Lefke Toplum Merkezi, KTAMS (Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası), Hak-Sen Eşit Hak ve Adalet Sendikası, Yeşil Barış Hareketi, 
Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Mağusa Kültür Derneği, Lefke Turizm Derneği, CTP Gençlik Örgütü, CTP Lefke İlçesi Kadın Kolları"

Initiative against gold extraction in Cyprus – NoGoldCy: "United Solia” Association, Federation of the Environmental Organisations of Cyprus, Movement for Life, Cyprus
Environmental Movement Cyprus, Environmental and Animal Welfare, New Internationalist Left – NEDA, AKEL, Greens Movement, EDON, Green Youth, Youth for Climate Cyprus"

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Son Güncelleme: 18.11.2019 13:40
Anahtar Kelimeler:
AtıkMadenKıbrısSiyanğrKKTC
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