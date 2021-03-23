Hızlı testlerin maliyeti yüksek

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 22 Mart tarihinde aldığı 62. maddenin uygulanmasına ilişkin kararı onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra ev karantinası, pandemi nedeniyle konulan kurallar ve kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezaları da içeren Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

Milletvekili Ali Pilli de konuyla ilgili söz alarak, kendi bakanlığı döneminde Lefkoşa Devlet Hastanesinde ilk başta 100 adet yapılabilen PCR testlerinin yapılan yatırımlarla 3 binlere çıkarıldığını anlattı.

Gazimağusa’ya yapılan yatırımlarla orada da ciddi bir test kapasitesine ulaşıldığını söyleyen Pilli, kendisi görevden ayrılırken 5 binlerde olan test kapasitesinin şu an 7 binli rakamlara çıktığını belirtti.

Hızlı testlerin maliyetinin yüksek olduğuna işaret eden Pilli, bazı durumlarda bu testlerin önemli olduğunu ancak yurt dışından gelenlerde ve temaslı takibinde hızlı testlerin ciddi sorun yaratabileceğini kaydetti.