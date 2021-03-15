Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Hizmet odaklı sektörler çok ciddi kan kaybetti

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, turizm sektörünün ivedilikle ve en doğru şekilde açılabilmesi için Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na önerilerde bulundu.

15 Mart 2021 Pazartesi 10:55
549 Okunma
Hizmet odaklı sektörler çok ciddi kan kaybetti

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi son bir yılda ülkede de turizm ve yükseköğretim sektörleri başta olmak üzere, tüm hizmet odaklı sektörlerin çok ciddi kan kaybettiğine dikkat çekilerek, bu sektörlerdeki işveren ve çalışanların evlerine ekmek götüremeyecek duruma geldikleri kaydedildi. 

Açıklamada, bir kez daha kapanma yaşayıp, önümüzde bulunan turizm sezonun kaçırılmasının tüm ülke ekonomisinin sonu olacağı gerçeğinden yola çıkarak Bakan Ataoğlu’na iletilen öneriler şöyle sıralandı:

“Turizm sektörü paydaşlarının, gelmesine çok az bir zaman kalan turizm sezonuna planlı hazırlanabilmeleri, otellerin hazırlıklarını bitirebilmeleri ve acentelerin satışa başlayabilmeleri için 1 günlük veya 3 günlük fark etmeksizin; Nisan ayı itibari ile karantinasız girişlere başlanacaksa bunun derhal netleştirilmesi ve resmi olarak açıklanması.

Turizmin tam anlamıyla başlayabilmesi için eksik olan aşının bir an önce tedarik edilmesi ve Nisan ayında ki açılım süreci başlamadan tüm hizmet sektörünün aşılanmasının bitirilmiş olması.

Turizm Bakanlığı’nın turizmle ilgili yaptıkları veya yapacakları pazarlama aksiyonlarını tüm paydaşlar ile paylaşmasını,  ilk etapta pazarlamaya Türkiye Cumhuriyeti ile başlanacak olması sebebiyle reklam ve pazarlama kampanyasının en hızlı şekilde duyurulması.

Nisan ayı itibariyle aşı kartlarını beyan edecek turistlere Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği kriterlerle karantinasız olarak direk ülkeye giriş yapmaları.

Aşısız gelen turistler için de etkin devlet kontrolü altında tatmin edici kontrol mekanizmaları oluşturulduktan ve kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra Sağlık Üst Kurulu’nun da belirleyeceği kriterlerle, karantinasız 3 günlük girişlere izin verilmesi ve bunun en kısa sürede resmi olarak açıklanması.

Nisan ayına kadar pandemi hastanesinin kadrosunun ve eksiklerinin tamamlanması ve turizmin başlamasıyla beraber yeni karantina yerlerinin belirlenip hazır edilmesi.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
BİR HAFTADA 32 TRAFİK KAZASI, 11 YARALI
BİR HAFTADA 32 TRAFİK KAZASI, 11 YARALI
"Yeni aşı programı Çarşamba günü açıklanacak"
"Yeni aşı programı Çarşamba günü açıklanacak"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim