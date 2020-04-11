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Hollanda'da vaka sayısı 24 bin 413'e yükseldi

Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vakası sayısının bin 316 arttığını açıkladı. Toplam vaka sayısı 24 bin 413'e yükseldi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:09
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Hollanda'da vaka sayısı 24 bin 413'e yükseldi

Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte bin 316 artarak 24 bin 413'e yükseldi.

132 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 643 oldu.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 709 bin 14'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 161 bin 852 vakayla İspanya, 147 bin 577 ile İtalya, 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 953 vaka kayda geçti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHollanda
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