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Hornsey Atatürk Türk Okulu heyeti Tuncalı’yı ziyaret etti

17 Nisan 2019 Çarşamba 20:35
Hornsey Atatürk Türk Okulu heyeti Tuncalı’yı ziyaret etti
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle İngiltere Kıbrıs Türk toplumunu temsilen KKTC’de yapılacak 23 Nisan törenlerine katılacak olan Hornsey Atatürk Türk Okulu heyeti bugün KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı makamında ziyaret etti.

KKTC Londra Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan, Hornsey Atatürk Türk Okulu Başkanı Türker Çakıcı ve okul yönetiminden Abdullah Halisdemir, Zeliş Ozakınsel ve Atatürk Türk Okulunun folklor grubu katıldı.

Tuncalı, kabul vesilesiyle yaptığı konuşmada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı ve hediyeler verdi.

Türk ulusunun tarihi geçmişinin çok zengin olduğuna işaret eden Tuncalı, KKTC’nin birçok zorlu mücadeleler sonucu özgürlük ve egemenliğine kavuştuğunu vurguladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan gününü geleceğin teminatı olan çocuklara armağan ettiğini belirten Tuncalı, Türk ulusunun geleceğinin çocukların ve gençlerin başarılarıyla şekilleneceğini söyledi.

Bu yıl Hornsey Atatürk Türk Okulu’nun İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu’nu KKTC’de temsil edeceğini, yılların başarılı okulunun bu temsiliyeti en iyi şekilde yerine getireceğinden emin olduğunu söyleyen Tuncalı, çocuklardan ziyaretleri sırasında “kardeşleriyle” güzel zaman geçirmelerini istedi.

Tuncalı; çocuklara, eğitimlerine önem vermeleri, araştıran, sorgulayan bireyler olmaları, bulundukları ülkenin dilini öğrenirken anadilleri Türkçe’yi de iyi şekilde öğrenmeleri ve gelecekte hangi ülkede olurlarsa olsunlar ülkelerine, tarihlerine ve kültürlerine sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

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