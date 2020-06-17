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Horoz dövüşüne polis baskını

Lefkoşa’da kapalı bulunan bir iş yeri içerisinde bugün polis tarafından yapılan operasyon sonucu, 27 kişinin toplanarak, horoz dövüşü yaptırarak Hayvan Refahı Yasası’na aykırı harekette bulundukları; 3 kişinin ise horoz dövüştürülmesine olanak sağladığı tespit edildi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 13:14
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Horoz dövüşüne polis baskını

Lefkoşa’da kapalı bulunan bir iş yeri içerisinde bugün polis tarafından yapılan operasyon sonucu, 27 kişinin toplanarak, horoz dövüşü yaptırarak Hayvan Refahı Yasası’na aykırı harekette bulundukları; 3 kişinin ise horoz dövüştürülmesine olanak sağladığı tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
Horoz Dövüşü
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