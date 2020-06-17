Horoz dövüşüne polis baskını

Lefkoşa’da kapalı bulunan bir iş yeri içerisinde bugün polis tarafından yapılan operasyon sonucu, 27 kişinin toplanarak, horoz dövüşü yaptırarak Hayvan Refahı Yasası’na aykırı harekette bulundukları; 3 kişinin ise horoz dövüştürülmesine olanak sağladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.