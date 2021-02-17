Horozoğlu: “Londra’da 282 Kıbrıslı Türk, 311 Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti’

Kıbrıslı Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Covid-19’a bağlı olarak Londra’da 282 Kıbrıslı Türk ve 311 Kıbrıslı Rum’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BRT’de yayınlanan ‘Manşet artı’ programında konuşan Horozoğlu, sadece Ocak ayında 128 Kıbrıslı Türk’ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Mutasyona uğrayan virüsün çok daha kolay bulaştığını ve öldürücü olduğuna işaret eden Horozoğlu, Londra’da son iki haftada vaka ve ölüm sayılarında ciddi bir gerileme olduğunu da belirtti.

Şubat ayında 22 toplum üyesini kaybettiklerini ifade eden-Horozoğlu, covid-19 nedeniyle Londra’da yaşayan 311 Kıbrıslı Rum ve 77 Türkiye kökenli kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.