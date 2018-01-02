Hoş geldin Rüzgar ve Barkın bebek

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Yeni yılın ilk bebekleri dün sabah gözlerini dünyaya açtı.

Hatice Özsaltık Haşim- Ahmet Haşim çiftinin erkek bebekleri dünyaya gelirken, bebeğe Rüzgar ismi verildi.

Spor Yazarı Şükrü Burağan ve Zeynep Burağan çifti de yeni yılın ilk gününde bebeklerini sağlıkla kucağına aldı.

Şükrü Burağan ve Zeynep Burağan çifti bebeklerine Barkın ismini verdi.

Yeni yıldan sağlık huzur ve mutluluk dilediler

Hatice Özsaltık Haşim- Ahmet Haşim çiftinin bebeği Rüzgar, 1 Ocak saat 05.00’te Cyprus Life Hospital’da dünyaya gözlerini açtı.

İlk kez anne baba olma mutluluğunu yaşayan çift, duygularını Havadis okurları ile paylaştı.

Biricik bebekleri Rüzgar’ın sağlıkla dünyaya gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen çift, yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Hatice Özsaltık Haşim- Ahmet Haşim çiftini bu mutlu gününde anneanne Pembe Özsaltık, dede Kemal Özsaltık, babaanne Emine Haşim, dede Halil Haşim de yalnız bırakmadı.

Sürpriz oldu

Spor yazarı Şükrü Burağan ve Zeynep Burağan çiftinin bebekleri Barkın, Etik Hastanesi’nde dün sabah dünyaya gözlerini açtı.

Şükrü Burağan, Barkın bebeğin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Şükrü Burağan, mutluluğunu sosyal medya hesabı üzerinden bebeğinin fotoğrafı ile birlikte “BARKIN’ımız bize sürpriz yaptı, 3 hafta erken geldi. İyi ki geldi, hoş geldi” yazarak paylaştı.