Hossein 2 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışırken tutuklanan zanlı Kamal Hossein bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Kamal Hossein’ın 3 Ağustos’ta saat 01.40’de Lefkoşa’da Yiğitler Burcu bölgesinde KKTC’den Güney Kıbrıs'a geçmek için gizlice I.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiği esnada görevli askerler tarafından suçüstü tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Sakallı, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.