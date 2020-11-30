HP, 4’lü seçim hükümetini görüşme kararı aldı

HP’nin kritik PM toplantısı ardından HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin açıklama yaptı. HP PM’nin kararını açıklayan Yenal Senin, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) davetiyle 27 Kasım Cuma akşamı, Meclis’te temsil edilen 4 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilen sosyal yemekte konuşulan hükümet formülünü görüşme kararı aldıklarını belirtti.

Yenal Senin, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın başbakanlığında ortak ilkeler doğrultusunda 4'lü koalisyon hükümetini görüşmelere devam etmek için Parti Meclisi'nden yetki aldığını açıkladı. Süreci uzatma niyetinde olmadıklarını ifade eden Senin, konuşulan formülün 'seçim' hükümeti olduğunun altını çizdi. Senin, 18.30'da başlayan Parti Meclisi toplantısına devam edeceklerini de belirtti.

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin'in açıklamaları şöyle:

"BU BİR SEÇİM HÜKÜMETİ... SÜRECİ UZATMAK İSTEMİYORUZ"

"HP PM'den, sosyal yemekte konuşulan hükümeti modeline ilişkin görüşmeleri devam ettirmek için yetki aldım. Bu süreci daha da fazla uzatmadan diğer parti başkanlarıyla konuşup nihai kararı alacağız. Tufan Erhürman, parti başkanlarıyla birlikte Cuma günü gerçekleşen yemekte geniş tabanlı modelden bahsetmişti. Yarın görüşmelere hızlıca başlayacağız.

Tecrübe ettiğimiz 4’lü ve 2’lü koalisyon hükümet oldu. Bu bir seçim hükümetidir. Tecrübelerle ilgili ortaya hassasiyetlerimizi ortaya koyacağız. Tufan Erhürman’ın şahsımıza ilettiği 7 maddelik ilkeler oldu. Bu ilkelere bizim de katkılarımız olacaktır. Hükümetin modeli de önemli bir noktadadır. Parti Meclisi'nde değerlendirmeye devam edeceğiz.

Seçim için 2021 Eylül tarihi öngörülüyor. Diğer partiler de bu tarihte konsensus sağlamış durumdadır."

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