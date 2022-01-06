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HP, 6’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ve aday tanıtım şölenini gerçekleştirdi

Halkın Partisi (HP) 6’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ve aday tanıtım şölenini bugün Lefkoşa’da Elysium Park’ta gerçekleştirdi.

06 Ocak 2022 Perşembe 21:23
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HP, 6’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ve aday tanıtım şölenini gerçekleştirdi
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Halkın Partisi (HP) 6’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ve aday tanıtım şölenini bugün Lefkoşa’da Elysium Park’ta gerçekleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, “6 Yıldır Halk İçin Varız” sloganlıyla düzenlenen resepsiyon ve şölende aday tanıtımı da yapıldı.

ATAKAN: “DOĞUM GÜNÜMÜZ VE İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZ KUTLU OLSUN”

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, resepsiyon ile şölende yaptığı konuşmada, “Yolumuz uzun, mücadelemizin çetin, yükümüzün de ağır olduğunu hep bildik” dedi.

6 yıl boyunca birçok tecrübe yaşadıklarına işaret eden Atakan, “Doğrudan yana, dimdik ve sarsılmadan durduk. Hep ürettik, hep doğruya yürüdük” şeklinde konuştu.  

Atakan, “Asla yılmadık, vazgeçmedik, sıradanlaşmadık... İlkelerimizden, bizi biz yapan özelliklerimizden asla vazgeçmedik” ifadelerini kullandı.

HP Genel Sekreteri Atakan, “İnanıyorum ki, HP bu ülkenin yönetimine yeniden gelecek. Doğum günümüz ve iktidar yürüyüşümüz kutlu olsun” diye konuştu.

ÖZERSAY: “HP KIBRIS TÜRK SİYASİ HAYATINA DAMGASINI VURMUŞTUR”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise, “Biz siyasi miras bulmadık, bu mirasa konmadık. Başka siyasi partilerden kişiler istifa ettirip, parti kurmadık. Biz sıfırdan bu yola çıktık... Hepimiz büyük fedakarlıklar yaptık... Geçici hevestir diyenlere inat HP Kıbrıs Türk siyasi hayatına damgasını vurmuştur. Bu sürede emek koyan, herekese teşekkür ederim” dedi.

Özersay, “Her türlü doğal afeti ve felaketi halkımızla birlikte yaşadık. Havlu atmadık. Her şey güllük gülistanlık olduğunda memleket yönetmek marifet değildir. Marifet, zor zamanda vatandaşı ve halkı koruyabilmektir” ifadelerini kullandı.

“BİZ HALKIMIZ İÇİN VARIZ”

“Kriz yönetiminde HP’nin eline su dökebilecek başka bir parti daha yoktur” diyen Özersay, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“6 yıl da neredeyse Meclis’teki bütün siyasi partilerle hükümette yer aldık. Artık hepsini tanıyoruz. Bundan sonra yaşadıklarımızı dikkate alarak, hareket edeceğiz. Tüm bu yaşadıklarımızla HP genç ve aynı zamanda tecrübeli bir partiye dönüşmüştür. Mevzubahis halka hizmetse, HP ilk günkü kadar heyecanlıdır... Biz halkımız için varız.”

Özersay, HP’nin manifestosundan da bahsederek, “Artık konuşma değil, icraat zamanıdır” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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