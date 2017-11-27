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HP aday listesinin son halini açıkladı

HP, 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne katılacak adaylarının listesinin son halini belirledi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 13:50
HP aday listesinin son halini açıkladı
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Halkın Partisi (HP), 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne katılacak adaylarının listesinin son halini belirledi.

TAK muhabirinin HP Genel Sekreteri Tolga Atakan’dan aldığı bilgiye göre, daha önce açıklanan adaylardan 3’ü adaylıklarını geri çektiği için bu kişilerin yerine parti meclisi kararıyla 3 kişi aday gösterildi. 

Girne’den Şölen Külahçı’nın yerine İhsan Tuncalı, Gazimağusa’da Mustafa Yeşil’in yerine Hasan Sapsızoğlu ve Hülya Özkaya’nın yerine de Ercan Elçin HP aday listesine girdi.

Böylece HP’nin 50 kişilik aday listesinin son hali şu isimlerden oluştu:

LEFKOŞA:

Kudret Özersay, Tolga Atakan, Gülşah Sanver Manavoğlu, Fatma Coşar Kınış, Teksen Köroğlu, Cemre Günsel Esengin, Serkan Mesutoğlu, Eylem Deliceırmak Erbilen, Evin Unutmaz, Nurettin Çırakoğlu,

Orkun Bozkurt, Tuğberk Emirzade, Mehmet Özbilgehan, Aral Moral, Nihal Salman, Sonuç Koyuncu.

GAZİMAĞUSA:

Hasan Topal, Ayşegül Baybars, Ramazan Gündoğdu, Süleyman Canatan, İrem Uygun, Özgür Vehit, Kemal Bağzıbağlı, Şevki Kıralp, Özbir Akbaşak, Hilmiye Sezer Kumbur, Hasan Sapsızoğlu, Ercan Elçin, Fikret Deniz.

GİRNE:

Erek Çağatay, Ahmet Özyalçın, Baki Aygün, Jale Refik Rogers, Bihter Beyazyüz, Sadık Ülker, Cenk Dökmen, Kemal Batman, Yusuf Avcıoğlu, İhsan Tuncalı.

İSKELE:

Mesut Genç,  Hicran B. Fırat, Halil Sakallı, Ercan Beşerler, Ahmet Güneş.

GÜZELYURT:

Hasan Büyükoğlu, Emsal Emirzadeoğulları, Naim Pınar, Ayşe Gökyiğit

LEFKE:

İsmail Kaşot, Lütfiye Fedai

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Son Güncelleme: 27.11.2017 16:50
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