Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

"HP'den istifa eden vekillerin elbette başbakandan istekleri olmuştur"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programına konuk oldu.

23 Mart 2021 Salı 19:43
96 Okunma
"HP'den istifa eden vekillerin elbette başbakandan istekleri olmuştur"

Çaluda, “Bağımsız vekillerin başbakandan elbette bazı istekleri olmuştur” dedi.

Dün mecliste yaşanan nisap sorunu ve Bağımsız Milletvekili Mesut Genç'in meclise gelmemesinin perde gerisinde atama krizi olduğuyla ilgili iddiaları değerlendiren Çaluda, “Atama krizi iddiaları dedikodudur. Ancak bu hükümet kurulurken partilerinden istifa edip hükümetin kurulmasına destek veren bağımsız vekillerin başbakandan elbette bazı istekleri olmuştur” dedi.

Bu isteklerin içeriğini bilmediğini de söyleyen Çaluda, “Hükümete koşullu mu destek verildi?” sorusuna ise, “Koşullu olmasa da onların da hakkı vardır. Ne pazarlık oldu bilmiyorum. Bazı dedikodular yapılıyor. Bunlar siyasette olan şeylerdir. Böyle kritik sayılarla kurulan hükümette her vekil değerlidir” dedi.

(Kıbrıs Postası)

Son Güncelleme: 23.03.2021 21:12
Anahtar Kelimeler:
Aytaç ÇaludaNisap Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 365 vaka, 1 ölüm!
Güney'de 365 vaka, 1 ölüm!
Öğrenciler okula dönmek istemiyor. 
Öğrenciler okula dönmek istemiyor. 
13'ü yerel 24 pozitif vaka!
13'ü yerel 24 pozitif vaka!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim