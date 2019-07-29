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HP'den kesinti yapılması kararı ara emri ile durduruldu

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:09
HP'den kesinti yapılması kararı ara emri ile durduruldu

Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesintiye gidilmesi kararını Yüksek İdare Mahkemesi ara emri ile durduruldu.

Bakanlar Kurulu hazırladığı Kanun Gücünde Kararname ile Temmuz ayı sonunda 1 Ocak 2019-31 Haziran 2019 tarihleri arasında oluşan Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesilmesi kararı sendikaların itirazı ile  Yüksek İdare Mahkemesi’nde bugün görüşüldü. Mahkeme yasa gücündeki kararnameyi ara emri ile durdurdu

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Anahtar Kelimeler:
Hayat Pahalılığı
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dervis 2019-07-29 12:50:04

siyasi partilere yapilan devlet yardimlarini kesin..ve is yapmayan sayin vekillerimizden de kirpin..butce bakin nasil toparlar o zaman..

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