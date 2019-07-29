HP'den kesinti yapılması kararı ara emri ile durduruldu

Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesintiye gidilmesi kararını Yüksek İdare Mahkemesi ara emri ile durduruldu.
Bakanlar Kurulu hazırladığı Kanun Gücünde Kararname ile Temmuz ayı sonunda 1 Ocak 2019-31 Haziran 2019 tarihleri arasında oluşan Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesilmesi kararı sendikaların itirazı ile Yüksek İdare Mahkemesi’nde bugün görüşüldü. Mahkeme yasa gücündeki kararnameyi ara emri ile durdurdu
siyasi partilere yapilan devlet yardimlarini kesin..ve is yapmayan sayin vekillerimizden de kirpin..butce bakin nasil toparlar o zaman..