HP'den kesinti yapılması kararı ara emri ile durduruldu

Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesintiye gidilmesi kararını Yüksek İdare Mahkemesi ara emri ile durduruldu.

Bakanlar Kurulu hazırladığı Kanun Gücünde Kararname ile Temmuz ayı sonunda 1 Ocak 2019-31 Haziran 2019 tarihleri arasında oluşan Hayat Pahalılığı ödeneğinden %2 kesilmesi kararı sendikaların itirazı ile Yüksek İdare Mahkemesi’nde bugün görüşüldü. Mahkeme yasa gücündeki kararnameyi ara emri ile durdurdu