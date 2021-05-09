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HP: “Esnafın sesini duyun, bayram ertesi kapıları günübirlik geçişlere açın”

HP, hükümete daha önce yapmış oldukları çağırıyı yineleyerek, “Esnafın sesini duymaları gerekir. Bayram ertesinde Güney Kıbrıs ile PCR testi olanlara günübirlik geçişler açılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

09 Mayıs 2021 Pazar 15:06
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HP: “Esnafın sesini duyun, bayram ertesi kapıları günübirlik geçişlere açın”

Halkın Partisi (HP) Mağusa ve Lefkoşa’da yaptığı esnaf ziyaretleri ertesinde açıklamalarda bulunarak, “Halkın gündemi ekonomi ve geçim sıkıntısıdır, salgın nedeniyle çarşı esnafının durumu gerçekten içler acısıdır. Pek çok dükkan artık açılmıyor dahi. Hükümete daha önce yaptığımız çağrıyı yeniden hatırlatıyoruz, esnafın sesini duymaları gerekir. Bayram ertesinde Güney Kıbrıs ile PCR testi olanlara günübirlik geçişler açılmalıdır. Döviz ile Türk Lirası arasındaki fark da dikkate alındığında kapılardan geçişlerin bu şekilde kontrollü kısa süreli geçişlerin sağlanmasıyla hem esnafımızı rahatlatacak şekilde çarşıda hem de açık pazarlarda bir hareketlenme olacaktır. Aynı şekilde benzin istasyonları ile süpermarketlerde ve ilaç satışlarında da olumlu yansımalar görülecektir” ifadelerini kullandı.

Mağusa esnafını ve Lefkoşa’da açık Pazar ziyaretleri sırasında HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Ayşegül Baybars, Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers’a Mağusa İlçe Başkanı Tolga Özçelik, Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu ve ilçe yönetimi üyeleri de eşlik etti. 

“SOKAĞA ÇIKMA VE RESTORAN KAPANIŞ SAATLERİNİ ESNETİN”

HP’den yapılan açıklamada hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile birlikte vakaların sayısından ziyade nerelerden bulaştığıyla ilgili bilimsel verilere dayalı bir analiz yaparak sokağa çıkma saatlerini ve restoranların kapanış saatlerini gözden geçirmesinin gerekli olduğuna da dikkat çekildi.

Açıklamada yaz aylarına girilmesi ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle akşamları dışarıda yemek yemenin mümkün hale geldiğine ve özellikle dış mekanı bulunan restoran, kafe ve barların kapanış saatlerinde bir esneklik gösterilmesinin değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.

“MÜZİSYENLERE YÖNELİK ADALETSİZ UYGULAMALARA SON VERİN”

Parti’den yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bir yandan canlı müzik yaparak geçimini sağlayan gençlerimize belirli bir mantığa oturtulamamış olan bir yasak getirilmişken diğer yandan müzikli ve kalabalık katılımlı açık hava partileri düzenlenmesine hükümetin göz yummasını anlamak mümkün değildir. Bu adaletsiz yaklaşımlar ve ciddiyetsizlikler insanlarımızın devletin kurumlarına olan güvenini sarsmaktadır.

Bu nedenle bayram ertesini beklemeden restoran, kafe ve barların dış mekanlarıyla ilgili olarak canlı müzik yapılması kısıtlamasını artık daha fazla gecikmeksizin kaldırmak gerekir. Bu mekanlarda insanlar maskesiz olarak yemek yemek ya da bir şey içmek için oturabiliyorken dış mekanda sabit bir noktada müzisyenlerin oturup canlı müzik icra etmesinin herhangi bir sakıncasının olmayacağı çok açıktır.”

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Halkın PartisiGüney KıbrısPCR TestiSokağa Çıkma YasağıPandemi
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