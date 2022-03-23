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HP Genel Başkanı Özersay’dan Belediyeler Reformu’na ilişkin açıklama

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Belediyeler Reformu’na ilişkin bir açıklama yaparak, reformun tüm siyasi partilerle Ad-Hoc Komitesinde görüşülmesi gerektiğini söyledi.

23 Mart 2022 Çarşamba 20:03
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HP Genel Başkanı Özersay’dan Belediyeler Reformu’na ilişkin açıklama
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden Belediyeler Reformu’na ilişkin bir açıklama yaptı.

Özersay, “Belediyeler konusunda sağlıklı bir reform ancak ortak akıl ile tüm siyasi partilerin katkı koymasıyla mümkündür” dedi.

Özersay, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Çalışanların haklarının kırpılmayacağı, geriye götürülmeyeceği; birilerine yeni müşavir yaratır gibi kıyak çekilmeyeceği; tüm intibak, uyum çalışmalarının eksiksiz tamamlanacağı ve böylece birleşme ertesinde kaos yaşanmasının önleneceği, birleştirme kararlarının da objektif kriterlere göre verileceği bir reform çalışmasını tüm siyasi partiler birlikte Ad-Hoc Komite’de yapmalıdır. Anlayış bu olduktan sonra seçimin ertelenmesi bile değerlendirilebilir. Böyle bir dönemde toplumsal ve siyasal bir konsensus ülke olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Anlayış bu olacaksa biz yapıcı davranmaya hazırız.”

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