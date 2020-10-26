HP Genel Başkanı Yenal Senin: "Kimseye kapıyı kapamadık"

Levent Kutay’ın BRT’de hazırlayıp sunduğu #burası önemli adlı programa katılan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirerek, seçimlerin adeta ‘yerel’ seçimleri andırdığını belirterek, kutuplaşmanın da hat safhada yaşandığını söyledi.

HP’nin seçim sonucuyla yüzleştiğini dile getiren Senin, “Mevcut oy oranı HP’nin oy oranı değil” dedi.

“HP YENİ KADROLARIYLA UMUT OLMAYA DEVAM EDECEK”

Halkın Partisi’nden beklenenin, sandıktan gelen sonucu analiz etmek olduğunu ifade eden Senin, 2021 yılında HP’nin olağan kongresinin gerçekleşeceğini, yeni kadrolarla HP’nin halkın umudu olmaya devam edeceğini aktardı.

“İnsanlar HP’yi ayrı bir yere koyuyor” diyen Senin, şöyle devam etti:

“Halk HP ne olursa olsun orada olsun istiyor. Ceza da veriyor. Ancak siyasi arenaya çıkan temiz yüzlerin kalmasını istiyor.”

“PARTİ TOPARLANMA SÜRECİNDE”

Partinin toparlanma sürecinde olduğunu ifade eden Senin, “Hata yaptığımız yerde düzelme sürecine girmek durumundayız” diyerek, mücadeleye çok daha güçlü şekilde devam edeceklerini aktardı.

Hükümetin istifasının sunulmamasına ilişkin konuşan Senin, “Ortada hükümet yok, bakanlar kurulu yok. Ersin Tatar kurultaya odaklanmak yerine, Ankara’dan döndüğünde hükümet kurulması için hızlı bir görevlendirme yapmalı” dedi.

İlk defa bakanların kabineden istifa etmesinin istendiğini söyleyen Senin, bunların bir temeli olmadığını ifade etti.

“KİMSEYE KAPIYI KAPAMADIK”

Nasıl bir hükümetin kurulacağına dair henüz bir değerlendirme yapmadıklarını aktaran Senin, “Tatar herhangi bir görevlendirme yapmış değil. Görevlendirmeden sonra oturup değerlendireceğiz. Bunun karar merceği parti meclisidir. Gelen talebi değerlendireceğiz” diye konuştu.

Kimseye kapıyı kapamadıklarını ifade eden Senin, geçmişten ders çıkararak, bir karar verileceğini söyledi.

“BAKANLIK SAYISI ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ”

HP için önemli olanın bakanlık sayısı değil, verilen sözlerin tutulması olduğunu anlatan Senin, Ersin Tatar’ın teamüllere uygun hareket etmediğini ve bir boşluk yaratıldığını, kritik dönemde hükümetin başıboş kaldığını ifade ederek, “Ersin Tatar bir an önce bu durumu toparlamalı. Biz koalisyonları bakanlık sayısı üzerinden müzakere etmeyeceğiz. İşlevsellik ve halka verdiğiniz sözü tutmak önemlidir” dedi.

Senin, ülkenin geçtiği koşullar içinde erken seçime gitmenin ilk tercih olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ