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HP Genel Sekreter Yardımcısı ve Dış İlişkiler Sorumlusu görevine Oğulcan Topal getirildi

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Dış İlişkiler Sorumlusu görevine Oğulcan Topal getirildi.

06 Ağustos 2019 Salı 12:10
HP Genel Sekreter Yardımcısı ve Dış İlişkiler Sorumlusu görevine Oğulcan Topal getirildi

HP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Topal, yeni görevini üstlenmesinin ardından Ankara’da temaslar yaparak, hem Kıbrıs konusu hem de gündeme ilişkin diğer başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Hikmet Akıllı, eski milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, Adalet ve Kalkınma Partisi Dış İlişkiler Sorumlusu Burhan Kayatürk ve Konya Milletvekili Orhan Erdem’le bir araya gelen Oğulcan Topal, bir dönem Kıbrıs’tan sorumlu eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ile yemekte buluştu. Topal ayrıca İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan’la da görüştü.

(BRT/TAK)

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