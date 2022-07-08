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HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu, asgari ücreti değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, “Bulunduğumuz ekonomik şartlarda tek başına asgari ücreti artırmanın hiçbir anlamı yoktur. Hatta beklenenin üzerinde işsizlik oranı ve kayıt dışılık doğurur” ifadesini kullandı.

08 Temmuz 2022 Cuma 14:21
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HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu, asgari ücreti değerlendirdi
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Partiden yapılan açıklamaya göre Tokatlıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yeni asgari ücretin net 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini belirtilmesi konusunda değerlendirmede bulundu.

“Hayat pahalılığının önüne geçilmediği sürece, asgari ücreti üç kat artırsanız da bir anlam ifade etmeyecektir” diyen Tokatlıoğlu, önemli olanın asgari ücretteki artış değil, asgari ücretle gerçekte ne kadar mal ve hizmet alınabildiği olduğunu söyledi.

Tokatlıoğlu, “İnsanımızın eline geçen paranın alım gücünü artırmadıkça enflasyonu ve hayat pahalılığını körüklemek dışında bir şey yapmazsınız” dedi.

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